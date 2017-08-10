再以「航行自由」為名 美軍艦駛入美濟礁12海里
美國官員透露，一艘美國海軍驅逐艦以執行「航行自由權」為名，駛入中國大陸在南海的美濟礁12海里內航行。這是美國軍艦第3度以此理由進行活動。
美國官員告訴路透社，約翰·S·麥凱恩號驅逐艦（USS John S. McCain）驅逐艦今(10)日駛近中國大陸在南沙群島的美濟礁。5月25日，美國杜威號（USS Dewey）導彈驅逐艦闖進美濟礁12海里，大陸國防部新聞發言人任國強證實，並指出當時已調派大陸海軍柳州號、瀘州號兩艘導彈護衞艦予以識別查證及警告驅離。
7月2日，美國神盾驅逐艦史塔森號(USS Stethem ,DDG-63)在南海進行巡弋，並且以無害通過的名義，進入中國大陸控制的中建島週邊的12海浬範圍內。隨後，大陸國防部新聞發言人吳謙回應，大陸海軍出動洛陽號、宿遷號兩艘導彈護衞艦、台山號掃雷艦、兩架殲11B戰機，對美艦警告驅離。
大陸國防部和外交部都未回應就此發表評論的請求。這是華府反制北京當局試圖在南海限制航行自由的最新行動，不過，川普目前正尋求中國大陸合作以約束北韓。
(中時電子報)
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