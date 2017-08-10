陪愛妻赴日治療C肝 花百餘萬不手軟
C肝口服新藥今年1月起納入健保給付，在此之前，高雄市退休賴姓教師早在3年前，陪罹患C肝惡化成肝硬化的妻子，遠赴日本治療，半年內赴日3趟，花了百萬餘元，治癒妻子的C肝；他鼓勵C肝病友把握健保給付的機會，趕快治療C肝。
今年75歲賴太太因內痔手術感染C肝，一直在醫院追蹤，2011年發現肝臟有異常，自費注射干擾素，因產生血小板過低的副作用，10個月治療無效。
由於當時台灣C肝口服新藥還停留在人體臨床試驗階段；2014年7月日本剛開放二合一C肝口服新藥，賴太太在擔任醫師的兒子和老公鼓勵下，由老公陪同，於2014年11月至2015年4月半年內3度赴日本接受治療，服用二合一C肝新藥24周，花百萬餘元，至今完全治癒C肝，測不到任何病毒；賴先生說，花錢不心疼，妻子的健康最重要。
賴太太的主治醫師、高雄長庚醫院胃腸肝膽科教授胡琮輝今天出席一場C肝衛教記者會，賴氏夫婦也現身說法；胡琮輝說，賴太太是高長C肝病友中，使用二合一C肝口服新藥治癒C肝的第1人。
胡琮輝表示，今年1月開放C肝口服新藥健保給付後，病友不用再遠迢迢赴日本購買新藥，政府第1階段開放8000個名額，至8月2日已經全部用完，政府再增加1717個名額，高屏地區分配310個名額，目前只剩306個名額，C肝病友應把握機會，趕緊治療。
胡琮輝說，賴太太C肝屬於第一基因型，適合二合一C肝口服新藥，服用4周就測不到病毒，但不能停藥，一定要服到半年24周療程結束；目前她仍固定追蹤，已測不到C肝病毒，完全治癒。
(中時)
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