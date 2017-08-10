笑翻！蕭彤雯遇反派明星臉 尪爆粗話掀共鳴
美女主播蕭彤雯日前一家人到墾丁度假，今（10日）她在臉書分享旅行趣事，透露其中一天老公用餐完畢後卻一直罵粗話，原來是他們遇到一位有「反派明星臉」的大廚，像到讓老公太入戲而狂飆台詞，網友看了後也驚呼「超級像」，笑歪一片。
蕭彤雯在臉書曬出2張照片，表示那天吃完鐵板燒後，老公竟喊了一整天的：「高義！你XX雜碎！」就連要叫兒子瓜瓜時，還不小心口誤叫成「高義你過來」，讓蕭彤雯無奈笑虧老公入戲太深，果然是電視兒童。
照片裡和蕭彤雯母女倆合照的大廚，就是撞臉在電影《賭神》裡飾演「高義」的龍方，雖然和反派人物撞臉，但蕭彤雯也沒忘讚主廚不只料理好吃，還會做氣球給小朋友，「100%高義臉高進心啦！」
兩人相似程度除了令主播喊「到底有沒有親戚關係」，不少網友也驚呼超級像，大家更接著在底下留言一連串電影裡的經典台詞，足見該角色給觀眾的深刻印象，讓網友全笑翻。
事實上，龍方在2000年演完動作片《生死拳速》後，便息影開始轉往大陸經商，2008年11月因肺癌晚期醫治無效在西安市某醫院去世，享年54歲。
(中時電子報)
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