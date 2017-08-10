網球》盧彥勳8連勝 明抗日爭決賽門票

盧彥勳濟南挑戰賽晉級4強。(盧威儒提供)

濟南挑戰賽，盧彥勳10日男單8強賽再碰上「小鮮肉」，年紀差上14歲的南韓好手金暢義。5月初交手盧彥勳因傷退賽，10日傷癒碰頭盧彥勳不給對手機會，6比2、6比4晉級4強，下一場與日本添田豪爭決賽門票。

位居大會頭號種子，盧彥勳濟南挑戰賽延續成都奪冠氣勢，10日碰上南韓19歲金暢義，盧彥勳以強勢發球和抽球壓制對手，首盤逼出4個破發點，6比2率先拿下，次盤盤末再破發，61分鐘取得4強門票。

盧彥勳4強戰對手將是世界排名140名、日本好手添田豪，同樣是盧彥勳熟悉對手，過去4度交手盧彥勳佔上風，包括4月的華國三太子盃，若勝出將與立陶宛貝蘭基斯（Ricardas Berankis）與俄羅斯鄧斯科伊(Evgeny Donskoy)爭冠。

(中時電子報)