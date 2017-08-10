北韓飛彈若飛越日本上空 日防相指可能行使集體自衛權
北韓揚言試射「火星12」中長程彈道飛彈，且將通過日本的島根、廣島、高知3縣上空。日本防衛大臣小野寺五典10日表示，行使集體自衛權予以迎擊是有可能的，防衛省和自衛隊會隨時地採取對應行動。
小野寺10日在眾議院安保委員會上，針對「北韓若朝關島試射彈道飛彈並越過日本列島，日本將如何對應？」之提問表示，「行使集體自衛權予以迎擊是有可能的」、「美國欠缺遏止力的話，對日本而言，有可能面臨相當於存亡的危機」。
2015年日本成立安全保障相關法案，與日本有密切關係的他國若遭武力攻擊，經認定屬於明顯威脅到日本存亡的「存亡危機事態」時，即可使用集體自衛權。
小野寺強調，「防衛省、自衛隊無論在任何時候都會採取妥善的對應措施」。北韓點名的3縣尚未部署愛國者三型(PAC-3)飛彈防禦系統，小野寺對此表示，「應該在哪裡採取多層對應，將不斷努力建構起讓日本全國都能安心的態勢。」
官房長官菅義偉10日在記者會上譴責北韓表示，「這是對包含區域及國際社會之安全保障的明顯挑釁行為，我們絕對不容許」。
日本是世界上唯一遭原子彈轟炸過的國家，加上國際社會的壓力，核武在日本一直是禁忌的話題，日本不簽署《禁止核武條約》還遭國內反核團體的抨擊。
但近來由於北韓的再三挑釁，北韓與美國的互嗆，夾在中間的日本也逐漸打破長期的禁忌，日本右翼及政壇更有討論擁核禁忌話題的空間。
前大阪府知事、前大阪維新會黨魁橋下徹4月在部落格中表示，「日本應提高攻擊敵軍基地的能力，考慮刪掉『非核三原則』(不擁核、不生產、不使攜入)中的『不使攜入』原則，與美國共同擁核」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。