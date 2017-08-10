日飛彈防禦系統能力有限 仰仗美國保險嗎？

日本目前雖然採取兩層式的飛彈防禦系統，但因部署的地區和數量有限，故能否發揮攔截北韓導彈的功能令人質疑。日本日本前陸軍將領山口昇明言，若同時發射多枚飛彈時，對應能力仍然很有限。

日本的飛彈防禦系統分為兩層，搭載在神盾艦上的海基型(SM- 3)飛彈防禦系統，可在大氣層外攔截導彈。倘若神盾艦攔截無效時，則可靠愛國者三型(PAC- 3)地對空飛彈防禦系統，在導彈突破大氣層、落地之前在空中攔截。防衛大臣小野寺五典10日表示，今後將編列預算，持續在日本全國部署PAC- 3飛彈防禦系統。

前防相稻田朋美曾表示，日本目前也在研究評估引進「薩德」(戰區高空區域防禦系統，THAAD )的可行性。 日本若引進薩德系統，可填補SM-3和PAC-3攔截飛彈地點的空隙 ，形成海陸空、高中低等多層的防禦，以遏制來自中國和北韓的導彈攻擊。

PAC-3適合攔截短程彈道飛彈，若是中程彈道飛彈高速落下時，PAC-3很難在低空攔截，且攔截失敗時，飛彈可能在幾秒至幾10秒內墜落地面。薩德則可在50至150公里的高空攔截並破壞導彈，且可在較早的階段，更廣的範圍內監視、攔截敵方的導彈，大幅提高迎擊成功率。

北韓威脅論在日本推特等社群網站也引發熱烈的討論，許多人擔心「萬一飛彈落在日本怎麼辦？」、「日本難道只能默默地看著北韓飛彈飛過嗎？」。

外務副大臣佐藤正久10日在推特上發文表示，「包括關島在內的北馬利亞納群島位於小笠原群島旁，也位於第2島鏈上。日美合作守護小笠原群島及關島免於受北韓導彈威脅的意義重大。」

前航空自衛隊將領永岩俊道9日在BS日本電視的新聞節目中表示，美日兩國必須加強合作，但若北韓開發洲際飛彈的情況下，美日同盟有可能為之動搖，因為美國將以自我的防衛為優先。

(中時)