無懼北韓喊射彈 關島馬照跑舞照跳
北韓公布擬對美國屬地關島發射飛彈的詳細計畫後，關島總督卡爾沃今（10）日表示，關島「設備良好」，足以因應北韓攻擊，當地堅固的基礎建設經歷地震和颱風無損。
根據中央社報導，關島共有16萬3000居民，今天並未顯露驚慌或出走潮，道路上的通勤族和商務車輛造成壅賽，南韓和日本觀光客光顧的商店和餐廳生意興隆。
25歲關島居民鮑加納（Clarissa Baumgartner）說，對北韓2天來2度威脅要將彈道飛彈瞄準關島，她不太在意。她說：「我不會太擔心這件事，我覺得，那麼作是相當愚蠢的想法。」
關島國際機場今天入境旅客推著堆滿手提箱的推車，熙來攘往，每天都有1萬到1萬5000人入境。
報導也表示，關島上有2座美軍設施，還有精密的薩德終端高空防衛系統（THAAD），可在飛行終段摧毀短、中程飛彈。
(中時電子報)
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