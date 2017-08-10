先發4局無失分 陳鴻文先發比終結棒！
久違1083天之後，中信兄弟原來終結者陳鴻文，今(10日)對富邦將重登先發投手板，主投4局只被擊出2支安打，送出4次三振，無失分，可惜投完第4局已達到美籍教頭史耐德賽前設定5局或65球，無緣拿下先發勝投。
陳鴻文此役共投62球，沒能撐滿先發投手奪勝的5局條件，可是這已是他本季最多投球數，之前最多投球數是4月2日對統一獅後援2局主投44球。
陳鴻文初自美返台加入中職，主要以先發為主，2014年8月23日先發投完對前義大犀牛之後，轉為終結者，雖前兩年拿下「救援王」，但本季後援出賽卻常「被終結」，後因本土王牌鄭凱文最近狀況不佳、找不到適應先發人選下，讓史耐德此役出怪招，決定讓陳鴻文擔任任久違先發，結果表現比之前終結者出色，若非限制他的投球數，否則有機會奪下勝投。
他此役美中不足之處，在於1局上面對第1位打席林哲瑄，就用了11球，且被擊出安打，成為沒能撐過5局關鍵。
(中時電子報)
關鍵字：陳鴻文
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