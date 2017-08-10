爆乳女毒犯去年被抓 今又遇警追逐自撞逃逸
25歲劉姓女子去年無照駕車衝撞逃逸，一連撞了3台汽機車、警用機車，員警最後開1槍射破輪胎，將她壓制逮捕，劉女逃跑時上衣繃開，傲人上圍意外成為焦點，事隔一年，劉女今（10日）上午駕車載37歲楊姓男子遭警方尾隨，失控自撞路邊綠籬，劉女和楊男棄車逃跑，警方在車上查獲毒品及注射針筒，楊男遭警方逮回，劉女則趁隙逃逸，警方正全力追緝劉女下落。
警方調查，板橋警分局後埔所魏姓警員，上午巡邏經過重慶路與成都路口時，發現劉女駕駛自小客車形跡可疑停在路旁，後車廂沒蓋上，他趨前要提醒並盤查時，小客車立刻衝車逃逸。
員警騎著警用機車一路從板橋追到中和，最後劉女心虛自撞，由於當時僅一名員警，選擇先追副駕座上逃逸楊男，將其制伏，並搜出海洛因毒品兩包，趁隙逃逸的劉女，警方持續追緝到案。警訊後依違反毒品危害防制條例將楊男移送法辦。
據悉，劉女為毒品通緝犯，去年8月8日上午8時在板橋車站附近遇警方盤查，擔心被抓入監，無照駕車衝撞逃逸，一連撞了3台汽機車、警用機車，劉女發現警用機車一路追逐，竟倒車衝撞板橋派出所警員楊政軒，造成他雙手、雙腳多處擦傷，楊員遭撞後朝車輛左前輪開1槍，劉女開的車輛失控撞上路邊電線桿停止，劉女棄車逃至一旁民宅工廠。
劉女逃至工廠內躲藏，遭警民合力壓制逮捕，逃跑過程中她上衣繃開、傲人上圍意外吸睛。劉女就逮後頻頻向員警致歉，供稱「因為遭法院通緝，不想再坐牢，才會一心想要逃走。」
(中時)
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