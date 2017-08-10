六月發現女兒「從天使變魔鬼」真相　直播中自責哭了

六月、李易育有一雙可愛兒女。（取材臉書）

六月主持網路直播節目《超直白保健室》。（Yahoo TV）

六月日前為滿週歲的Shinny慶生。（明悅提供）

六月近期接下Yahoo TV《超直白保健室》直播節目主持棒，她10日透露，前幾天主持收工回家，和粉絲臉書直播互動時，被問到是否曾帶小孩帶到情緒失控，她忍不住悲從中來哭了，原來前一晚她才氣1歲大的女兒Shinny竟然從天使變魔鬼，連續4晚都哭鬧不睡，她理智線斷掉忍不住打了女兒小屁股好幾下，哪知後來才發現女兒的哭鬧的真正原因，讓她難過自責不是好媽媽。

六月說，上週因為保姆出國度假，一雙兒女Star、Shinny回家住6天，但Shinny連續4個晚上都一直哭鬧，第4晚更誇張，每隔一小時就醒來狂哭一次，她因隔天一早有工作，又急又氣，當場理智線斷掉，隔著尿布邊打她屁股，邊罵她「妳就都不要睡啊」，因為這是女兒出生至今，她第一次打罵，玻璃心的Shinny就這樣哭到崩潰，然後睡著。

隔天一早她因忙工作，請交情很好的鄰居代為照顧，後來鄰居提醒她Shinny會哭鬧可能是因換奶粉導致胃脹氣不舒服所致，她才猛然驚醒，果然換回原來的奶粉後就一切正常了。因此在臉書直播時剛好被網友問到類似問題，就忍不住哽咽哭了。她自責太粗心，也藉機提醒為人父母者，小小孩會哭鬧一定有原因，父母一定要發揮柯南精神細心找出真正的原因。

李易曾放話女兒要38歲才能交男友，還說要買個城堡把女兒關起來，前兩天他Po了女兒全裸馬賽克的可愛迷人照，笑說「要關到50歲才能談戀愛」。六月翻白眼地說：「她15歲，我就要幫她談戀愛了啦！」但她也慶幸女兒現在最年的人是媽媽，根本不太讓男生抱，包括自己的爸爸。

(中時)