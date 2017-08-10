北市承德路公寓火警 屋內1男1女死亡
（21:42更新內文）台北市士林區承德路4段一處連棟公寓發生火警，警消獲報後，出動消防車18輛，救護車4輛，人員59名，經警消搶救後，在屋內發現1男1女明顯死亡。
警消表示，發生火警現場是民宅頂樓，晚間7點6分後獲報到場搶救，火勢迅速延燒，波及隔壁鄰居，警消先聯絡失火房屋的屋主，根據關係人說法，當時屋內沒有人員受困，火勢減緩後，警消在屋內發現1男1女明顯死亡。
由於火勢猛烈延燒到隔壁，2名死者疑似被波及，在屋內逃生不及，但頂樓加蓋部分全面燃燒，警方根據屋主說法，房間出租給一名男學生，目前還不清楚女子的身份，正在調查當中。
(中時)
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