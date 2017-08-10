獅猿前5局拉鋸戰 3比3戰平

林泓育生涯累積998支安打，今面對統一獅第4局敲出999安，距離生涯千安僅差1支。(資料照 中央社記者張新偉攝)

統一獅與Lamigo桃猿今在桃園棒球場交手，兩隊首局就都展開攻勢，獅隊靠著蘇智傑的兩分炮帶動下，首局就攻下3分，不過桃猿下半局馬上靠著串聯安打追回2分，第4局又追回1分，兩隊前5局以3比3戰平。

獅隊首局林志祥與郭阜林就接連擊出安打，並靠著野手選擇先馳得點，隨後蘇智傑又轟出2分炮，獅隊首局就攻下3分，不過下半局桃猿藍寅倫與王柏融也都擊出安打，加上投手暴投與野手選擇馬上追回2分。

第4局林泓育率先敲安，陳俊秀則選到保送，桃猿馬上發動犧牲觸擊推進跑者，再利用梁家榮的高飛犧牲打，將比數扳平。

獅隊先發洋投麥克爾，來到中職後未曾在二軍出賽，今首度登板，前5局投球，被擊出6支安打，投出2次保送、2次三振，失掉3分。

(中時電子報)