數位支付夯 支付處理成當紅炸子雞

英國金融時報周四報導，全球數位交易與行動支付持續發燒，帶動支付處理商機升溫，成為當前熱門領域，吸引金融業者積極佈局，預料將掀起一波整併熱潮。

美國最大支付處理業者Vantiv周三斥資93億英鎊收購英國同業Worldpay，擊敗競標對手摩根大通（JPMorgan Chase）。

由於摩根大通身居全美資產最大銀行，此次有意競標Vantiv之舉，也反映金融業策略佈局支付處理領域的重要性。麥肯錫（McKinsey）研究員預測，2014年全球支付市場達1.8兆美元，估計2020年上看2.2兆美元。

(工商)