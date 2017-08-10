月花10萬被罵翻 Makiyo解釋光「這項」就3萬
33歲女星Makiyo（川島茉樹代）多年前因酒後毆運降與母親癌逝兩大打擊進入低潮期，近日她接受媒體專訪，樂觀表示已開始學會節省過生活，月開銷從平均21萬降至10萬，但仍遭前輩曹西平直批：「對不起死去的媽媽」，今(10日)Makiyo上節目解釋開銷問題，坦言了解許多人還是在罵她，但10萬元中光房租就高達3萬，自認購物花的錢其實不多。
Makiyo先前受訪大聊母親過世後自己學習獨立生活的心路歷程，笑說自己雖開始學做家事、洗衣服，但家裡仍常堆得像垃圾山一樣，還因太久沒倒垃圾長蟲，光想像就令人驚恐。據《聯合新聞網》報導，Makiyo今上《麻辣天后傳》，談及月花費解釋報導所稱的10萬，其實是「5萬到10萬內」，並表示光房租就佔3萬多。
Makiyo更解釋，現今她已經沒什麼購物慾望，因為家裡的東西已經超多，整理都整理不完，久未現身的她自曝爆瘦了10公斤，主因超瞎，竟是她上月誤穿到冬季外套出門，結果回家中暑躺了兩星期，不吃不喝就瘦到43公斤，樂觀的她還對這「小確幸」自嘲：「老天對我還不錯」，讓人聽了哭笑不得。
(中時電子報)
關鍵字：Makiyo
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