南韓《中央日報》社論：嚴肅應對「朝鮮半島八月危機論」

南韓《中央日報》10日的社論指出，朝鮮半島面臨著極其嚴峻的安全危機。美國國防情報局的報告顯示，北韓已經成功開發出可以搭載到洲際彈道導彈（ICBM）上的小型化核彈頭。朝鮮半島的戰略平衡已經來到崩潰的邊緣。對於南韓來說，以後將不得不頭頂著核武器的威脅度日。

在這種情況下，美國與北韓最近不斷進行唇槍舌戰，如同戰爭預告一樣接連發表戰爭言論，導致朝鮮半島緊張氛圍不斷高漲。美國總統川普8日強烈警告北韓稱「如果持續做出威脅行為，將面臨烈焰與怒火」（fire and fury），美聯社稱川普總統的表態是「史無前例的」，可見美國對朝核發展情況的緊張程度。

川普總統的強硬表態與美國中情局局長蓬佩奧暗示有意顛覆北韓政權、國家安全顧問麥馬斯特談及「預防戰爭」的情況出自同一脈絡。因為美國擔心，北韓攜帶核彈頭的ICBM將從根本上動搖美國的「核延伸威懾力」，撼動美軍在朝鮮半島的戰略地位，從而感到了危機。

北韓則更進一步，同時對韓美展開威脅。在8月9日宣稱「將把包括首爾在內的第一、三野戰軍所在地區變成火海」、「將美國本土變成核戰場」之後，北韓又威脅考慮使用「火星-12型」中程彈道導彈，「對關島周圍進行包圍射擊」。朝鮮半島局勢幾乎到了戰爭一觸即發的危險關頭，因此便產生了所謂「八月危機論」。

然而《中央日報》社論指出，南韓作為當事國，對於危機卻表現得頗為遲鈍，令人深感憂慮。文在寅總統7日在南韓軍隊將領晉級與任職儀式上表示「如何針對北韓的核導挑釁制定應對戰略，是我們面臨的急迫課題」，但也只是要求部隊「完善一下軍事備戰情況」。面對北韓即將完成核開發、朝鮮半島戰略平衡即將被徹底打破的危機情況，文在寅卻只使用了「完善一下」這樣無足輕重的措辭，對目前的局勢似乎並不重視。

有人甚至提出了重新在朝鮮半島部署戰略核武器，或南韓自主擁核等要求。《中央日報》指出，南韓政府固然不應誇大危機，同時更不能輕視危機。若想破解目前迅速激化的朝鮮半島危機局面，首先需要凝聚國民的決心和力量。為此，必須早日結束導致國民輿論分裂的部署「薩德」反導系統（THAAD）的問題。在非常時期，必須以非常的態度對朝鮮半島進行危機管理。

(中時)