最新統計 九寨溝地震20死431傷
截至10日晚7時，九寨溝地震已造成20死、431人受傷，近6萬遊客安全轉移。四川省阿壩州水務局表示，九寨溝境內15座水庫水電站已全部確認安全。聯合國祕書長發言人迪雅里克也表示，聯合國對四川和新疆的強烈地震表示慰問，並已準備好隨時提供援助。
8日21時19分，阿壩州九寨溝縣發生7.0級地震；10小時後，9日7時27分，新疆博爾塔拉州精河縣發生6.6級地震；10日凌晨，九寨溝縣又發生4次餘震，其中一次震級達到4.3級。2天內連續多起強震，九寨溝與新疆地震是否有關聯？強震後，是否會發生強烈餘震及堰塞湖等衍生災害？也成了網路上最熱門的話題。
「從大的動力背景上來說，川疆地震是有關聯的，都發生在西部地區，受到印度板塊擠壓，導致青藏高原向東或向北推移，但兩次地震所處地震帶有所不同。」中國地震台網研究員孫士鋐表示，九寨溝地震處於龍門山地震帶，新疆精河地震處於天山地震帶中段，兩者都是西部地震活躍地區。
為加速救災腳步，大陸各級政府開通綠色通道，讓搶救工作迅速而有效率，救災過程中也傳出許多感人故事。災區有人在路旁免費提供糧食熱茶給轉移中的災民；也有保安大哥不顧餘震，為遊客帶回禦寒物品。
8日晚從無錫飛往九寨溝的航班，9名空服員陪著1名乘客,石姓女乘客說，再危險也要趕回家，一定要協助她酒店裡的客人平安離開。
43歲的李紅霞是九寨溝縣人民醫院眼科醫生，懷孕將臨盆，但尚未到預產期，地震後忙碌的工作讓她感到不適，醫師決定9日凌晨為她剖腹；她兒子出生時，在另一家醫院為震後傷患動手術的先生左國平，直到近中午才出手術室，對於沒陪太太生產他不後悔，因為有更多人需要他幫忙；他們為地震後初生的女兒取名「平安」。
(旺報)
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