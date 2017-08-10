台旅會赴哈爾濱 推廣台灣優質行程

大陸赴台旅遊人數雖不斷減少，但台灣旅遊推介活動依舊不斷舉行。台旅會北京辦事處今天(10)特別遠赴黑龍江省會哈爾濱舉辦「愛上台灣旅遊」旅遊推介會。北京辦事處副主任江志端表示，為吸引90後年輕族群赴台旅遊，今年將持續推出多部文藝小清新的「短視頻」，以展現台灣最美的自然風光和人文景觀，為赴台旅遊創造新話題。

據台旅會北京辦事處表示，依據台旅會「大陸團客赴台人數統計」，今年1-6月黑龍江省送客數位列全大陸第一名。因此特地結合長榮航空哈爾濱辦事處，在哈爾濱舉辦「愛上台灣旅遊」旅遊推介會，除對旅行社等積極送客表示感謝外，亦期藉此次交流活動精進赴台團隊遊之質量及優化自由行產品。

主持本次活動的江志端表示，為吸引90後年輕族群赴台旅遊，該辦事處今年將持續推出多部文藝小清新的「短視頻」，以展現台灣最美的自然風光和人文景觀，為赴台旅遊創造新話題；並介紹獎勵旅遊的獎助內容，鼓勵業者包裝創新的優質產品。

該辦事處副組長林蔚以「心感動、新旅行」為主題，介紹台灣不一樣的玩法，重點推薦 8月19-30日舉行的「2017台北世大運」、10月13日至11月12日在日月潭舉行的「騎響-花火音樂嘉年華」系列活動；11月19日在澎湖舉辦的「2017菊島澎湖跨海馬拉松」

長榮航空哈爾濱辦事處總主任程振良則強調，一定會提供最好的直航服務，並推出超值、精緻的自由行產品。

(中時)