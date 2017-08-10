日本研究：黑猩猩能理解猜拳 相當於4歲兒童

據日本共同社報導，京都大學特別教授松澤哲郎（比較認知科學）的科研小組10日在國際科學雜誌電子版發表研究成果稱，透過利用圖像的學習實驗發現，黑猩猩能夠理解猜拳行為。

科研小組結合另一項調查人類兒童幾歲能理解猜拳行為的實驗結果，分析得知黑猩猩擁有相當於4歲兒童的理解能力。

科研小組表示「黑猩猩與人類擁有相同的祖先，此次成果對於探明理解事物的能力是如何進化而來的，具有重要意義」。

實驗向7頭相當於人類年齡21至57歲的14至38歲黑猩猩展示編輯過的黑猩猩手掌照片，內容為「石頭與剪刀」、「剪刀與布」、「布與石頭」中的一種，選擇勝出的手掌即可獲得蘋果，以此讓黑猩猩學習猜拳的規則。

每日約進行140次訓練，持續約100天後，其中5頭黑猩猩幾乎可以全部答對。

另外，向38名2至5歲人類兒童展示猜拳圖像，調查正確率。結果顯示4歲以上兒童趨於能夠選出正確答案。科研小組據此判斷，黑猩猩擁有與4歲兒童大致相同的理解能力。（完）

(中時)