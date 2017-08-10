九寨溝震後謠言多 地震雲、地震鳥假的

九寨溝地震災後搶救工作持續進行，但網路上的「災情」似乎比實際更嚴重，從地震雲、地震鳥到危樓，還有人散播「餘震不斷」，這些全都是謠言，四川和西安都有網友因在網路散播謠言被逮。政府和許多網友都呼籲，救災已很忙，不要再造謠。

地震發生後，網路上流傳最多的就是各式各樣的「地震雲」照片，從城市到鄉村全都有，氣象專家說全是假的。8日，有一段「四川震前黑鳥亂飛」影片在網路流傳，說是「地震前異象」；泉州警方9日表示，影片是今年1月20日，在美國休士頓一段高速公路上拍攝，光是看車上掛的黃色車牌就知道是假的。

網路上還有一張半傾斜的大樓，說是地震後的危樓，事實上，這張照片背景是高雄；還有謠傳說，地震過後，當地機票飛漲，一票難求，根本沒這回事。

8日晚，四川阿壩網友在微信朋友圈散布謠言「今晚凌晨兩點半，有8.7級地震」，不久後就被當地警方逮捕，處行政拘留10日。西安市一名網友在網路上假冒「中國地震四川分局」發布「2017年8月9日凌晨3時，陝西、甘肅、青海等地將還有餘震發生」謠言，9日上午被警方逮捕；警方表示，在網路造謠可處3年以上、7年以下有期徒刑。

在陝西有店家因地震而「倒大楣」，至少有40家餐廳在地震發生時，食客全跑了，沒有付帳也再也沒有回來，最多的一家損失6萬多元人民幣（約30萬元台幣）。

(旺報)