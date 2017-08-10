陳奕「心臟會演戲」！憋氣自虐：感覺快死了

陳奕、魏蔓、簡宏霖、陳乃榮、沈建宏與陶嫚曼出席握手會。（三立）

陳奕、魏蔓、簡宏霖、陳乃榮、沈建宏與陶嫚曼出席握手會。（三立）

陳奕、魏蔓玩遊戲親密接觸。（三立）

魏蔓劇中周旋在陳奕、簡宏霖之間。（三立）

陳奕、簡宏霖戲外感情好，玩遊戲時親密接觸。（三立）

陳奕、魏蔓外型登對。（三立）

台視、三立《噗通噗通我愛你》搶救收視，主要演員10日在艷陽下辦握手會。陳奕、魏蔓自爆兩人第二集就「過夜」，還曖昧大聊起床後的「第一反應」，陳奕被誇「心臟會演戲」。他說，為了這場心臟跳動從慢到快的戲，他用憋氣法來真的，靠著閉氣後再快速呼吸改變心跳節奏，沒想到憋到臉漲紅、感覺快死了，真實畫面嚇壞導演，趕緊喊卡。

拍戲一向苦命的魏蔓自嘲前三集都是濕身狀態，有一場淋雨戲足足淋了5小時，陳奕、簡宏霖劇中心疼為她撐傘，戲外也覺得她被淋得好可憐，兩男一開始還羨慕魏蔓大熱天淋水很涼快，後來導演改戲，讓他們陪淋兩小時，因為都沒帶備用衣褲，最後內褲都濕了。而堪稱「災難女王」的魏蔓，這部戲開拍至今，已歷經火災、車禍、淋雨，還被小黑蚊侵襲，曾被造型師發現她兩小腿肚爬滿小黑蚊，她卻完全沒感覺，陳乃榮也說自己兩手臂共被叮60多個包。

在夏天拍戲對演員來說是最痛苦的事，因為一不小心就會曬黑，魏蔓表示，經歷過《飛魚高校生》後，她已經有經驗，之前因為不注意，竟然被曬出汗斑。這次在飛牛牧場拍攝，現場幾乎沒有遮蔽物，所以她狂吃、狂喝維他命C，所以沒有曬太黑。

沈建宏在第一集播出後，暗黑性格就被網友大罵「人渣」，他苦笑說，明明第三集後性格才會明顯轉變，他一度懷疑「是我表演錯誤了嗎」，但後來又覺得「開心」，畢竟演戲這麼久大多演乖乖牌，不曾被網友用這種字眼罵過，被罵人渣反而讓他覺得演技被肯定了。

魏蔓爆料陳奕、簡宏霖根本才是一對，兩人經常拍著拍著愈靠愈近，幾乎要親上去了。其實陳奕高中時就與還在擔任酒保的簡宏霖熟識，當時陳奕讀華岡藝校，因為是第一代網紅花美男「0.6」，所以算是校園風雲人物，但他說，自從簡宏霖出現，全校女生就都風靡簡，當時還被封為「華岡殺手」。簡宏霖則尷尬笑說，之前與該校的「一些」女生交往過，所以有些淵源啦。

見面會中，陳奕、魏蔓、簡宏霖、陳乃榮、沈建宏與陶嫚曼等演員分組PK甜點裝飾，還與現場粉絲互動遊戲。為滿足現場粉絲，眾演員還大玩甜蜜共吃巧克力棒的遊戲，陳奕跟魏蔓在大家的要求下，嘴和嘴距離最親密，引來現場尖叫聲不斷。

(中時)