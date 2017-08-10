女子棄養狗狗謊稱走丟　遭重罰36萬元

遭棄養的毛小孩，經醫生健檢完後，開放民眾認養。（基隆市動保所提供）

遭棄養的毛小孩，經醫生健檢完後，開放民眾認養。（基隆市動保所提供）

基隆市1名古姓女子，去年12月間於台北市內湖動物之家認養2隻小狗，卻在今年2月涉嫌棄養在基隆市七堵區友蚋地區，經動保人士查詢後找到古女，古女卻稱是小狗當時自己走失，但經動保人士調閱監視器及古的臉書後，發現今年5月狗狗還是有出入她家，並依照惡意棄養、未施打狂犬病疫苗，向古開罰36萬元。

動保所表示，有許多居民反映七堵區友諒產業道路成為無良飼主棄養犬隻聖地，造成流浪狗問題嚴重，今年7月27日動保人士執行捕捉工作，發現獲2隻1公1母黑黃色混種中型犬，尚未絕育，經掃描後得知是古女所飼養。

動保所說明，若將具有繁殖力犬隻丟棄山區，以犬隻1年可生兩胎，1胎生6-10隻，6-8月齡即具繁殖力，即1年後，當地馬上會繁衍出約40-50隻的數量，將危及附近治安。

然而古女經詢問時卻稱狗狗是2月走失，動保所認為不足採信，查到狗狗2月時還是幼犬，沒有走失可能性，顯為謊言不足採信。

事後，動保所依古女違反動物保護法第5條第3項惡意棄養犬隻，按1犬1罰，依同法第29條第2款，棄養每隻犬對飼主處最重15萬元罰鍰，2隻犬合併30萬元罰鍰，另古女棄養時犬隻未施打狂犬病疫苗另依違反動物傳染病防治條例處6萬元罰鍰，總共開罰36萬元。

動保所長陳瑞濱說，2犬隻已由動保所獸醫師完成絕育並施打疫苗，檢查健康情形恢復，可愛親人，開放民眾認養，有興趣民眾可上動保所官網，替毛小孩找個好人家。

陳瑞濱呼籲，民眾寵物如同家中小孩，養牠更要妥善照顧牠、終養牠，如果做不到即是虐待，隨意棄置野外，形同殺害犬隻，希望大家愛護自家小動物。

(中時)