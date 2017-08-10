國防部發言人：軍人年金已在規畫有利方案

國防部發言人陳中言。（呂昭隆攝）

國防部軍事發言人陳中吉今天表示，軍人年金改革目前分由國防部(負責現役軍人)及退輔會(負責退伍軍人)共同研議規畫中，現役軍人部分將參酌其他國家退撫制度，規畫新式軍人退休俸給作法；退伍軍人部分由退輔會蒐集退伍軍人團體及個人意見後，研擬退伍軍人改革方案。

軍人因工作性質特殊，平時採24小時全天候執勤，並從事高風險戰備、演訓任務及救災工作，因公戰成殘機率高於其他職域，且各階均訂有服役年限，相關軍事專長不易與社會職場銜接，故對軍人年金已在規畫有利方案。

(中時)