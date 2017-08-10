陽岱鋼連10場得分＋跑回超前分 助巨人5比2勝阪神

陽岱鋼今雖中斷之前連9場安打紀錄，但8局下保送後為巨人隊跑回超前分，保持連10場得分。(圖：擷取自巨人粉絲專頁)

陽岱鋼今(10日)對阪神之戰4打席無安打，中斷之前連續9場有安打，但他8局下獲四壞球保送，隨後獲隊友火力支援，為讀賣巨人跑回超前分，巨人此役靠8局下攻下3分，擺脫前7局平手僵局，終場以5比2力克阪神，陽岱鋼則保持連續10場得分紀錄。

陽岱鋼此役前6局3次打席，遭阪神先發洋投梅森吉封鎖，分別被三振、一壘界外高飛與三壘滾地，8局下第4次打席選到4壞球保送，中斷之前連9場安打紀錄。

不過，陽岱鋼8局下的保送，成為巨人為此局得分的關鍵。兩隊前7戰成2比2平手，8局下，首打席陽岱鋼獲保送，製造無人出局攻佔一壘得分契機，隨後2棒麥基安打，2出局後村田修一保送，攻佔滿壘，接著寺內崇幸敲出2分打點二壘安打，下一棒龜井善行擊出游擊滾地，造成阪神守備失誤再下一城，此局攻下3分，陽岱鋼則為巨人跑回超前分，同時保持連續10場有得分紀錄。

陽岱鋼此役3打數無安打，平均打擊率微降到3成05。

(中時電子報)