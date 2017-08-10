菁英盃》重返八強路 基商身心大改造
上個學年被拒於12強之外，基商5月迎回詹敏邑執掌兵符，球隊體能、系統、觀念重新來過，4個月的訓練，上個月的經國盃和花蓮菁英盃總算看到些成效，詹敏邑接下來還要建立球隊自信，迎接HBL新賽季。
詹敏邑執教之後，首要要求球隊體能，先前球員體能撐不了全場，現在全場打完還有體力，「訓練量減少，但我要求速度和力量，要練籃球場上用得到的。」
除了要求體能，場上觀念、系統也得再從頭，詹敏邑說，「譬如轉換防守觀念，菁英盃也是讓他們藉比賽適應，畢竟新舊東西還是需要累積實戰經驗。」
訓練有系統，成果也反應在比賽中，基商4月面對宜中還輸十幾分，但是經國盃再逢宜中，基商扳回顏面，透過盃賽，詹敏邑也觀察到球隊耐力不足，增加續航力是基商的新課題。
「經國盃發現他們續航力只有兩天，但HBL資格賽起碼5天起跳，9月前體能要再強化。」要讓基商重返八強，詹敏邑重建球員身、心，「先前輸多了沒自信，暑假透過盃賽，也要讓他們逐漸找回自信。」
(中時電子報)
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