台南首創 出動空拍機揪登革熱隱性孳生源

飛航工程師說明使用操控無人機方式，左為副市長張政源。(台南市登革熱防治中心提供)

台南市政府登革熱防治中心與國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心及經緯航太科技股份有限公司，今年合作透過空拍，尋找隱性孳生源，及早展開防治；除了傳統人力巡查、陸空並行揪出孳生源之外，近期也將規畫以忍者龜-下水道機器人，進行下水道拍攝，完成陸海空巡查孳生源，讓孳生源無所遁形。

防治中心7月起著手向交通部民航局申請，10日由副市長張政源、國家衛生研究院蚊媒中心羅秀容執行秘書及登革熱防治中心代表共同視察第一次空拍作業。

張政源表示，空拍範圍以北區小北棒球場為中心，進行六甲里、正覺里及成德里的空中病媒蚊監測作業，藉由無人空拍機進行高空、多角度高解析拍攝，於降雨過後，病媒蚊監測防治關鍵期進行環境調查，以利快速找出隱性孳生源，以科技協助人力不易巡查的死角。

目前高溫炎熱，加上偶有下雨，適合登革熱病媒蚊繁殖孳生，經登革熱防治中心監測人員於社區進行病媒蚊密度調查及誘卵桶佈點，監測顯示，病媒蚊密度調查布氏指數4級有3區4里(仁德區土庫里、太子里，安南區淵西里，東區崇明里)。

登革熱防治中心指出，當環境的布氏指數上升時，倘若社區一旦有未被發現的境外移入登革熱病例，即可能引發社區環境登革熱疫情的爆發。此外，也請民眾注意，當住家環境插有登革熱警戒旗，即表示病媒蚊密度高，需加強「巡、倒、清、刷」。

(中時)