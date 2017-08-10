颱風走了路燈還沒亮 林邊鄉民抱怨連連
尼莎、海棠雙颱日前接連侵台，林邊鄉不僅成水鄉澤國，每到夜晚還變成「暗黑之城」，全鄉有200逾盞路燈毀損，幾乎街頭巷尾都處於無燈狀況，而事過近2周後，因縣府與廠商在釐清保固問題，至今仍有150逾盞待修中，鄉民為此抱怨連連。
「晚上黑漆漆，很危險耶！」住在光林村的阿嬤說，颱風過後到現在，住家前面的一排路燈都沒亮過，這對用路人和住戶而言都相當危險，打電話給村長及鄉公所都沒有用，到晚上時還是黑漆漆，真的不知道到底發生什麼事，也不知道該如何是好。
林邊鄉公所表示，颱風過後鄉內有200逾盞路燈毀損，當中屬公所管理的60逾盞燈已全部修好，另150逾盞屬水銀路燈落日計畫，與廠商接洽的權責若在縣府，而因雙方有「保固」問題，導致修復路燈作業遲遲無法進行，幸現已傳出好消息，廠商已在9日晚間開始進行修復。
公所指出，廠商提出路燈疑因風災毀損、不在保固內，一直堅持不進行修復工作，導致近2周來公所的電話響不停，幾乎都是打來抱怨路燈一事，公所見鄉民權利不容被漠視，頻請縣府出面協商，終於獲得廠商承諾，每日約派1車入駐維修，一天約可修復15盞。
「這是正常作業程序。」對於鄉民的質疑，縣府工務處強調，跑行政程序就是如此攏長，廠商一定要舉證路燈毀損是屬風災導致，才能不算在保固內，因此作業跑了近10天後，廠商確定無法舉證後便著手進入維修工作，完全沒有拖到時間。
(中時)
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