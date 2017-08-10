金融風暴10週年 改變全球經濟面貌

10年前的8月9日，法國巴黎銀行禁止投資人贖回與次級抵押貸款相關的基金，也為席捲全球的信貸危機揭開序幕。隔年雷曼兄弟宣告倒閉，並使美國陷入2007到09年的經濟大衰退。然而就在金融風暴10週年後，根據CNBC報導，全球經濟面貌也發生不同變化。

分別為全球央行聯手救市、政府緊縮對銀行的監管規定、低利率時代的來臨與經濟前景終於出現改善。

(工商)