林邊鄉呼籲政府 前瞻要重治水
治水才是首要重點！林邊鄉民代表會10日召開第13次臨時會臨時動議，希望政府在重視前瞻計畫東港觀光鐵道的同時，應該優先考量治水問題，日前已將南埔埤改善計畫納入前瞻治水，盼清林公園旁的40公頃農地也能納入前瞻，將治水問題一次解決。
鄉代會指出，大鵬灣周邊區域大部分處地層下陷區，所以淹水改善應列為首當要務，而東港舊鐵道路線經過鎮安地區，曾形成一堵擋水牆，不過現在周遭地形都已有所改變，若貿然復駛恐會不利治水，盼中央政府不宜冒然行動。
此外，會議中還提出，在地民意之前基於促進觀光及紓解交通等多重理由下，曾多次建言延伸高捷紅線到大鵬灣地區，而相關規畫也都完成且初具雛型，若能將該案列為前瞻，相信能比東港舊鐵道路線復駛更符實際及地方期待。
鄉代陳春貴表示，臨時會的主要動機是，希望政府能將治水視為優先考量，不要每次就只會補助受災戶，補助再多也是沒有意義的，且沒道理開闢交通建設比維護人民的生命財產安全來得重要，因此盼中央單位傾聽民意，將治水問題擺在第一位。
(中時)
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