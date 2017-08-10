小S私照流出！12年婚姻真實狀況徹底曝光

小S夫婦私照流出。(取自新浪娛樂)

小S。(本報系資料照，羅永銘攝)

主持天后小S與老公許雅鈞結婚17年，育有3女，兩人一起走過不少風雨，婚後生活一直備受外界關注。日前陸媒曝光一張小S與老公參加上海遊艇趴的私人照，合影姿態親密，恩愛顯而易見。

小S與老公許雅鈞日前低調現身上海私人遊艇趴，兩人在船上親密合影的照片流出，只見小S打扮隨興，一臉幸福摟著老公的腰，許雅鈞也抱著愛妻不放，看起來感情相當恩愛。

據新浪娛樂報導，這張照是當天一位參加聚會的賓客PO出的，不只小S夫婦，其他友人也帶著孩子一起參加，小朋友們玩得十分開心。

(中時電子報)