林百里指年輕人不瞭解「使命必達」 網批：薪資給這樣誰想拚命？
據財政部發布「由財稅大數據探討臺灣近年薪資樣貌」研究報告顯示，我國低薪族門檻為2.2至2.3萬元，人數約在130萬人，整體而言，低薪族人數以21～40歲年齡層共計76萬人，占總人數6成最多，可推測青壯年薪資仍處停滯狀態。據媒體報導，廣達董事長林百里對畢業季即將進入職場的年輕人提出建言，表示年輕人太過EASY，對「使命必達」不太瞭解。
據《蘋果日報》報導，林百里回想以前跟副董事長梁次震一起創業時，不眠不休、努力前進、使命必達，才能成功。林百里指出，年輕人太過EASY，對「使命必達」不太瞭解，還會反問老闆為何要使命必達？有啥獎勵？哪像現在還一例一休？
林百里說，年輕人要體認到，在公司內成功，獲得的成果不全是公司的，事實上得到的成就經驗都自己的。林百里表示，現在年輕人面對的競爭強度比過去要高，世界各地都有競爭者，企業也是。林百里強調，以前有時間差距，有取得關係的人獲得的機會較多，但現在世界是平的，大家都有平等的知識來源，差別不大，因此必須靠自己。
只不過，有些網友並不認同他的說法，說道「慣老闆套路，想當年...」、「薪資給成這樣誰想跟你拚命？」、「工作不就是為了錢，不講錢？」、「就待遇沒辦法給到讓人可以當奴才在那邊說哩」、「使命必達是要自己當老闆再說，當員工使命必達好下場的沒幾個」、「連創業和就職的不同都不懂，別出來丟臉行嗎？」
(中時電子報)
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