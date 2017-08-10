特斯拉擬推出自駕電動卡車

CNBC引述路透社消息報導，根據電動車大廠特斯拉（Tesla）與內華達州車輛管理局（DMV）的來往電郵信件顯示，特斯拉目前正在研發一款長程電動聯結車，此車具備自駕能力且能「成列」行駛，亦即車子能跟著帶頭車輛開往目的地，目前已接近實測階段。

此外，DMV發言人岡薩雷斯（Jessica Gonzalez）表示，加州方面周三也和特斯拉會面，討論主題便是「特斯拉如何發展自駕卡車」，但他們並不清楚卡車自動化的程度。

這些信件與會議內容，顯示出特斯拉正將自駕技術應用至預計9月發表的電動卡車上，且目前正朝向實測階段邁進，未來可能很快便會在競爭激烈的商業運輸領域推出該產品。

(工商)