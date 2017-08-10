民博會今日開展 藝術大師齊聚一堂

2017中國（廣東）民間工藝博覽會暨第10屆廣東省民間工藝精品展(簡稱，民博會)，將於今（10）日起至14日在廣州琶洲中國進出口商品交易會展館免費對市民開放。

本屆博覽會首次與南國書香節同場開幕，並首次啟動「夜場模式」，11日至13日展覽將延長開放至夜間9時。本屆展會由中國文學藝術界聯合會、中國民間文藝家協會、廣東省委宣傳部、廣東省文學藝術界聯合會、廣東省民間文藝家協會聯合主辦。

本屆民博會將舉行「第13屆中國民間文藝山花獎．優秀民間工藝美術作品」初評。「中國民間文藝山花獎」是經中宣部批准，由中國文聯與中國民間文藝家協會聯合主辦的唯一的國家級民間文藝獎項，是民間文藝出人才、出作品的一個重要平台和手段。

本次共有來自湖北、湖南、河南、河北、四川、安徽、甘肅、江蘇、福建、內蒙古、西藏、廣西、浙江、陝西、廣東等15個省、自治區，近200件民間工藝精品角逐「山花獎」，其中陝西省、內蒙古自治區首次參加「山花獎」。

除了潮州的潮繡雙面屏風、福州的壽山高山石雕、宜興的紫砂陶瓷茶壺、開封的真絲刺繡（汴繡），獨樹一幟的佛山墨魚骨燈等工藝品，都在展出之列。

福建的木雕大師王洪斌、陝西民間剪紙老師華月秀、四川手繪油紙傘老師陳大道以及廣東省民間工藝大師陳少芬、張明輝、高兆華、吳志偉、鄭良樞等都將亮相本屆博覽會。

(旺報)