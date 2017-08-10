OPEC7月原油日產量月增0.5％

石油輸出國組織（OPEC）周四公布最新月報顯示，OPEC成員國7月原油日產量再度攀升，較上個月增加約0.5％或17.26萬桶，達到3,287萬桶，主因是利比亞、奈及利亞與沙烏地阿拉伯原油產量增加。

(工商)