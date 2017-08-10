亞洲盃男籃》面對慘敗 周俊三：共同承擔的恥辱
面對中華隊10日在亞洲盃男籃賽慘敗日本38分的殘酷現實，中華隊總教練周俊三賽後說出重話，「我完全不敢想像輸這麼慘，對我而言，這是種恥辱，也是中華隊的恥辱，我們全隊都須共同承擔，當然身為總教練的我責無旁貸！」
周俊三表示，儘管中華隊開局打得不錯，尤其靠著吳岱豪在內線牽制發揮效果，可是逐漸在防守碰撞或衝撞上面，中華隊跟不上日本的腳步，至於進攻的問題，到了比賽後半段模式流於單打獨鬥，完全沒有打出應有團隊進攻。
「賽前就已提醒球員，必須小心日本會有很多肢體碰撞，可惜效果並不理想，全隊沒人可以達到要求，」周俊三說，「或許是教練團給的方式，沒辦法那麼快吸收，也沒做到訓練時的要求，感覺今天打得根本不像國家代表隊。」
周俊三強調，這場比賽中華隊完全沒有打出團隊合作，但這不光是個人問題，而是該有的其它策應點沒有出現，支援火力也沒出來，「我們持球者花太多力量在突破上面，接下來的重點卻沒做到，造成場上其他人只能站著。」
「但這不是控球上的問題，我必須重新思考訓練角度，大家也都清楚這支年輕球隊出來，就一定會出現這種狀況，教練團就需幫助球員快速導正回來。」周俊三說。
中華隊12日遭遇實力更強的澳洲，周俊三表示，中華隊仍會盡全力，教練團也會繼續分析與提醒，努力修正個人習慣，真正利用團隊力量上場拚戰，「像我們今晚這種打法，真的打很辛苦，對球隊幫助也不大。」
(中時電子報)
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