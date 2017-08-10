日本科技論文數量跌至全球第四 被中國與德國超前

日本文部科學省科學技術與學術政策研究所調查顯示，日本在2013至2015年科學技術類論文發表數較10年前減少6%，國家排名從第2名跌至第4名。同期間，中國論文數量比10年前增至4倍多，超越日本升至第2名。德國也超過日本成為第3名。

(中時)