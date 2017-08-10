《老爸上身》首播遇父親節 謝祖武收兒手繪禮超感動！
由謝祖武、曹蘭、邱昊奇、黃姵嘉、SpeXial -Teddy等人主演的CHOCO TV校園青春喜劇《老爸上身》父親節首播大獲好評，謝祖武透露，今年父親節，兒子貼心送上祝福，「當天他跟我說『父親節快樂』，但他送我最好的禮物，就是考試拿到好成績，且讓我最感動的是，他每一年、包括今年都會親手畫圖，然後寫上『父親節快樂』送給我，雖然畫風比較幼稚，但他的心意讓我很開心」。
謝祖武在《老爸上身》劇中飾演的老爸賴威雄，是紅極一時的明星老爸，但女兒賴珮茹（黃姵嘉飾）卻害怕表演、害羞內向，為了讓女兒重拾信心，老爸靈魂屢次附身在女兒身上，教她演出訣竅，也因此讓女兒校園生活笑料百出，現實生活中，謝祖武也是個明星老爸，但他說現階段不會特別教兒子表演，希望兒子以課業為重。
該劇除了親情，感情戲也受矚目，黃姵嘉和邱昊奇、Teddy感情糾葛，黃姵嘉和邱昊奇還有「近距離親熱戲」，其中一段是演出《羅蜜歐與茱麗葉》舞台劇，邱昊奇不但要和黃姵嘉演吻戲，還要和老爸「謝祖武」也來一段，邱昊奇緊張到發抖，他說：「和小武哥演吻戲比和姵嘉緊張十倍，有多少人可以和氣場這麼強的前輩演吻戲，而且非常近距離，小武哥的眼神直盯著我看，我當時心跳比和姵嘉對戲時還快，一直微微發抖」。
黃姵嘉日前參加直播活動時爆料Teddy撩妹功力一流，「他在現場會自己加戲，有一次整個嚇瘋我，他說『我有一招厲害的』，然後突然就把我連人帶椅子整個拉到他身旁，臉貼超近，我當下瞬間真的覺得臉紅、心跳加速，從那次起，我打從心底覺得Teddy太會撩妹了」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。