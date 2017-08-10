MSCI明晟提議 對停牌A股納入指數更嚴格把關

華爾街見聞報導，MSCI明晟提議對持續停牌的A股納入指數進行更嚴格把關。MSCI明晟今（10）日提議指出，一旦某檔股票的停牌時間達到50天的門檻，不論停牌理由為何，都應將其剔除，其中包括等待公司事件進展的股票。同時建議每日監控持續停牌的中國大陸股票，並在停牌時間達到50個交易日後，給予2個交易日的提前通知，隨後將其剔除。該變化將涉及A股和H股。

6月20日，MSCI明晟將大陸A股納入MSCI新興市場指數。但近期MSCI明晟表示，被納入指數的A股公司若停牌時間超過50天，將被從指數中剔除，並在1年之內都不會重新納入。

(工商)