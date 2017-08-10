高巿街頭再傳槍響 疑女共犯被抓

高巿警新興分局自強所9日下午在新田路發現2男子形跡可疑，盤查後雙方駁火，其中1人落網，另一在逃綽號「欽仔」男子10日晚上疑出現85大樓附近，警方獲報前往，兩邊狹路相逢又是槍聲大作，警方雖開12槍仍被對方逃逸，現場1名女子被逮，現仍持續追緝嫌犯中。

(中時)