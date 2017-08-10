歐洲毒雞蛋 70萬顆流入英國

歐洲「毒雞蛋」事件如雪球愈滾愈大，荷蘭警方逮捕2名使用殺蟲劑「芬普尼」（fipronil）的嫌疑犯。

BBC報導，已有大約70萬顆可能遭有毒殺蟲劑汙染的雞蛋從荷蘭農場流入英國，比先前估計的2.1萬顆高出逾30倍。

英國食品標準局表示，70萬顆蛋僅占英國人一年所吃份量的0.007％，造成衛生健康危害的可能性極低。為了安全起見，英國超級市場仍然撤下13款含蛋產品。

(中時)