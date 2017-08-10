歐洲Altice有意收購美有線電視業者Charter

繼軟銀之後，又一家企業有意收購Charter Communications。英國金融時報報導，歐洲有線電視與電信集團Altice考慮併購Charter，後者是美國第二大有線電視業者，擁有逾2,600萬訂戶，估計這筆潛在交易規模上看1,850億美元。

多位知悉Altice內情人士表示，Altice尚未正式向Charter提出收購邀約，也可能不會提，原因在於該集團能否籌得足夠的融資，併購規模遠比自身更大的競爭對手，仍是一大問題。

另一方面，Charter去年剛擊敗Altice、以787億美元收購時代華納有線電視（Time Warner Cable），近來從未表達與其他業者合併的意願。針對軟銀或Altice擬進行併購的說法，Charter也未曾發表評論。

(工商)