波音推出響尾蛇防空車 類似國軍捷羚系統

波音推出的防空史崔克車，可以安裝響尾蛇飛彈(左)和反坦克的地獄火飛彈(右)，上方是它的傳感器。(圖/breakdefense)

波音公司提出新式野戰機動防空車，採用新式響尾蛇飛彈為主力武器，加上紅外線感應器，要將來犯的戰機與直升機有效擊落。

即時防衛新聞(Breaking Defense)介紹，美國阿拉巴馬州亨茨維爾舉行的太空與飛彈防禦軍備展中，波音公司的野戰防空車是以8輪史崔克裝甲車(Stryker)為載台，上面安裝的稱為短距離機動防空(SHORAD)發射器，改成防空史崔克(anti-aircraft MSL Stryker)，準備取代過去的復仇者野戰防空系統(Avenger)。

防空史崔克車的全貌。先前史崔克車完成了低功率雷射炮的實測，可以擊落來襲的炮彈和無人機。(圖/BreakingDefense)

以往的復仇者野戰防空系統，是在悍馬車(Humvee)上安裝8枚刺針飛彈(Stinger)，不過波音這次卻改用射程較長也較重響尾蛇飛彈(陸基型AI-3S)、長弓地獄火飛彈、2.75寸火箭彈、0.5吋機槍，甚至還可安裝低功率雷射炮。

第一次波斯灣戰爭的MIM-72欉樹飛彈車，所謂欉樹飛彈就是響尾蛇飛彈。之後被復仇者防空系統取代。(圖/維基百科)

有意思的是，使用響尾蛇飛彈為機動防空並不是新鮮事，1969年美國就推出MIM-72欉樹系統(Chaparral)，就是改造AIM-9D響尾蛇為主要武器，中華民國陸海軍也有大量引進並使用至今。之後中科院以天劍1型飛彈改造「捷羚防空系統」也是同樣概念的持續。如今看到波音公司的防空史崔克，令人感到似曾相識。

(中時電子報)