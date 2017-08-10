波音推出響尾蛇防空車 類似國軍捷羚系統
波音公司提出新式野戰機動防空車，採用新式響尾蛇飛彈為主力武器，加上紅外線感應器，要將來犯的戰機與直升機有效擊落。
即時防衛新聞(Breaking Defense)介紹，美國阿拉巴馬州亨茨維爾舉行的太空與飛彈防禦軍備展中，波音公司的野戰防空車是以8輪史崔克裝甲車(Stryker)為載台，上面安裝的稱為短距離機動防空(SHORAD)發射器，改成防空史崔克(anti-aircraft MSL Stryker)，準備取代過去的復仇者野戰防空系統(Avenger)。
以往的復仇者野戰防空系統，是在悍馬車(Humvee)上安裝8枚刺針飛彈(Stinger)，不過波音這次卻改用射程較長也較重響尾蛇飛彈(陸基型AI-3S)、長弓地獄火飛彈、2.75寸火箭彈、0.5吋機槍，甚至還可安裝低功率雷射炮。
有意思的是，使用響尾蛇飛彈為機動防空並不是新鮮事，1969年美國就推出MIM-72欉樹系統(Chaparral)，就是改造AIM-9D響尾蛇為主要武器，中華民國陸海軍也有大量引進並使用至今。之後中科院以天劍1型飛彈改造「捷羚防空系統」也是同樣概念的持續。如今看到波音公司的防空史崔克，令人感到似曾相識。
(中時電子報)
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