臨近攤牌 印度第33軍大批向中印邊境集結

中國大陸近日升高在中印邊界附近進行軍事演習的新聞報導能量，一面向印度施壓要求印度軍隊撤出入侵洞朗地區的車輛與人員，一面也為可能的軍事衝突創造輿論環境。圖為8月4日大陸中央電視台播出共軍在西藏高原地區進行演習的報導。（圖／美聯社）

中印邊界軍事對峙已進入第7周，由於中國向洞朗地區增兵，印度方面也有相應動作，目前印度第33軍下屬3個師已陸續抵達中印邊境錫金段，並在指定的「行動區域」進行部署。

印度媒體The Quint引印軍消息人士的話說，印軍第33軍原駐扎於印度北部西孟加拉邦(West Bengal)蘇克納(Sukna)地區，其下所屬的3個師約在20-25天前已經開始向中印邊境錫金段移動，其中幾個部隊最重要的部分已經進入指定「行動區域」。

大陸《環球網》引述該報導稱，新到位的印軍所部署的位置在印度北部和東部距中印邊境錫金段500公尺至20公里的範圍內。一些部門收到了4天部署到位的書面通知，而其他部門則收到短至6小時到位的行動通知。

報導指出，印軍的一個軍通常由3個師組成，包括作戰人員和非作戰人員在內，總數約為3至4萬人。第33軍下屬的第17山地師此前就已駐紮在錫金首府甘托克(Gangtok)，並在近日進行了軍事演習活動。

報導說，印軍部署行動雖已早已開始，但官方信息8月7日才傳至印軍中層軍官。軍方消息人士稱，目前有6成部隊已在錫金段部署到位，但這次行動「更多是在擺架勢」。

另據印度媒體News18電視聯播網報導，消息人士聲稱印度軍方向靠近洞朗地區印度一側的村莊下令村民搬離，同時要求騰空房屋。

這個名為那桑(Nathang)的村莊距離中印邊界對峙點僅35公里，全村約有百餘村民，目前還不清楚騰空村莊是為安置上千名前往對峙地區的增兵，還是為避免村民在可能的衝突中傷亡。

(中時電子報)