中信5比7負富邦 敗在9上守備失誤

彭政閔9上「火車過山洞」失誤，成為中信兄弟此局失3分被逆轉關鍵。(資料照)

中信兄弟8局上攻下2分，好不容易3度取得領先，卻因9局上守備發生重大失誤，終場以5比7敗北。

中信兄弟此役失分，只有1分自責分，明顯輸在守備疏失。

9局上，富邦悍將2出局三、一壘有人，林旺衛擊出一壘前強襲球，中信兄弟一壘手彭政閔出現「火車過山洞」嚴重失誤失1分，被追成5比5平手；隨後滿壘情況下，此局上場後援的江忠誠，變化球「滑手」投出大暴投，讓對方三壘跑者先跑回1分，後因過於懊腦忘記到本壘補位，再讓對方二壘跑者攻回1分，「1次暴投失2分」，在國內職棒罕見。

中信兄弟在出現本土先發投手荒之下，把終結者陳鴻文調任此役先發，陳鴻文也稱職投出4局無失分，功成身退，此役6位本土投手也演出只被8支安打車輪戰，不料全場3次失誤，造成失7分只有1分自責分，為美籍教頭史耐德始料未及。

(中時電子報)