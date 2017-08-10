臉書推出Watch線上原創影片

臉書周三發表全新線上原創影片服務Watch，未來幾周內率先在美國推出，目的在搶攻線上影片廣告市場。

臉書用戶未來在動態牆能看到線上好友正在觀賞的影片，以及其他用戶熱烈討論的影片。在用戶點選影片播放後，影片將自動連結到臉書討論區，讓用戶參與線上討論。

(工商)