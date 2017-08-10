一起「凍齡！」 侯友宜與長輩大跳動健康

新北市副市長侯友宜10日下午2時許，出席「揚生60館」板橋館開幕茶會；侯友宜與在場長者們一起動健康。（葉書宏攝）

新北市副市長侯友宜10日下午2時許，出席「揚生60館」板橋館開幕茶會；侯友宜與在場長者們一起動健康。（葉書宏攝）

新北市副市長侯友宜10日下午2時許，出席「揚生60館」板橋館開幕茶會；侯友宜與在場長者們一起動健康。（葉書宏攝）

為加強對新北市銀髮長輩的服務，揚生慈善基金會特別選在板橋江子翠捷運站旁邊，開設「六O館」，新北市副市長侯友宜特地到場致意，並與長輩一起動健康，今（10日）下午的開館茶會吸引近200位長輩參加，侯友宜蒞臨時，受到長輩熱烈的歡迎，他除了與長輩動健康外，對於長輩熱情要求合影也來者不拒。

新北市政府推動社區動健康，要讓長輩健康到老，臥床少少，與揚生慈善基金會合作，培訓種子老師，到社區教導長輩「自癒力」，透過飲食、運動、習慣與人際關係等3+1的正確觀念。

侯友宜表示，他剛好滿60歲，希望健康和長輩一樣永遠停在60歲，也就是「六O館」的精神「凍齡」。

侯友宜並細數新北市政府為照顧48萬年滿65歲的長輩，陸續推出老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心等政策，去年起更大力推動社區動健康，與揚生慈善基金會等合作，去年培訓60位種子老師，今年要再培訓50位，這些種子老師就深入各社區，帶領長輩一起動健康。

揚生慈善基金會執行長許華倚表示，日本失智長輩經確診的有500多萬人，幾乎是雙北的人口，而被藤田孝典作家稱之為「下流老人」的有1千萬人，大陸年滿60歲者已超過2億人，高齡化已經是世界的潮流，台灣長輩平均臥床8-10年，因此基金會全力推動自癒力，強調疾病的療癒要靠自癒力，透過正確的飲食、規律的運動、良好的生活習慣與人際關係等「3+1」，將身體的醫生找回來。

許華倚表示，基金會原來在台北成立了師大和民生2個「六O館」，其中民生館因交通不便和空間不足，加上這2年與新北市社會局和衛生局合作，推動新北動健康，因此特別將民生館遷館到板橋江子翠，希望服務更多的新北市銀髮長輩，會員只要年繳100元，會館除了提供長輩運動和桌遊外，還會安排其他醫學和健康講座。

(中時)