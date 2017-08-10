郭泓志連3場未失分 奪第2場救援成功

郭泓志送出2K，拿下第二場救援成功。(中央社)

今年回鍋的郭泓志，今(10日)對中信兄弟之戰，9下被派上場救援，雖送出2次保送，但也飆出2K，無失分，助富邦悍將守住領先戰果，自己也添下本季第2場救援成功。

此役是郭泓志回鍋後第6場出賽，除了前3場都失1分外，目前保持連續3場無失分，且連續兩場主投1局都飆出2K。

(中時電子報)