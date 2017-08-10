中國形狀最奇特的一個省 預告了中印衝突結局
中印邊境對峙愈演愈烈，《世界華人周刊》以小見大，點出中國形狀最奇特的一個省的形成原因，這也預示著中印衝突的結局！中國甘肅地形對西藏有散狀的威懾力，也體現自古以來防止分裂的智慧。印度的阿薩姆邦則內亂不斷，中印若軍事衝突，印度恐分崩離析，雙方成敗不言可喻。
甘肅的形狀奇特，是中國各省中最狹長的，中間最細，兩頭粗，非塊狀，這在世界上是比較少見的，它就像一個啞鈴嵌在中國的中間地帶。甘肅成為一個省，不是按同一地理自然帶劃分的，甘肅有3個不同的自然地帶，文化方言、風俗習慣都截然不同，卻劃分成一個省，背後因素，就是因它在地理位置上的戰略價值。
據新浪軍事報導，甘肅單獨設省，則體現了自古以來為防止分裂的智慧，更對西部少數民族聚居的地方，具有輻射凝聚力和向心力。甘肅酒泉對整個新疆、青海、蒙古四周有很大的輻射震懾能力，平涼對西藏、寧夏也有散狀的威懾力。
印度自稱28個邦，邦的劃分是以語言為基礎，每個邦都有自己的方言和文字，印度聯邦與各邦、邦與邦之間交流困難，矛盾重重。
印度東北方有一個阿薩姆邦。這個邦與中國的傣族有密切的關係。西元1228年，中國雲南一帶的傣族來到此地，征服各部族，建立了阿霍姆王國。印度人多次想征服阿薩姆王國均未成功，直到1826年，英國殖民者進入阿薩姆地區，結束了對傣族長達600年的統治。印度獨立以後，英國人便把阿薩姆交給了印度，從此成為印度的一個邦。至今，該地區不僅有原居民，還有印度移民、孟加拉移民。
由於阿薩姆邦各民族一直追求民族獨立，內亂不斷。如果印度真的與中國發生軍事衝突，自己就會先人心潰散，各邦也會因此分崩離析。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。