中國形狀最奇特的一個省 預告了中印衝突結局

中印邊境對峙愈演愈烈，已從地面摩擦升高到戰機雷達鎖定。圖為解放軍模擬在高原進行實彈軍演。（摘自大陸軍事網）

中印邊境對峙愈演愈烈，《世界華人周刊》以小見大，點出中國形狀最奇特的一個省的形成原因，這也預示著中印衝突的結局！中國甘肅地形對西藏有散狀的威懾力，也體現自古以來防止分裂的智慧。印度的阿薩姆邦則內亂不斷，中印若軍事衝突，印度恐分崩離析，雙方成敗不言可喻。

甘肅的形狀奇特，是中國各省中最狹長的，中間最細，兩頭粗，非塊狀，這在世界上是比較少見的，它就像一個啞鈴嵌在中國的中間地帶。甘肅成為一個省，不是按同一地理自然帶劃分的，甘肅有3個不同的自然地帶，文化方言、風俗習慣都截然不同，卻劃分成一個省，背後因素，就是因它在地理位置上的戰略價值。

據新浪軍事報導，甘肅單獨設省，則體現了自古以來為防止分裂的智慧，更對西部少數民族聚居的地方，具有輻射凝聚力和向心力。甘肅酒泉對整個新疆、青海、蒙古四周有很大的輻射震懾能力，平涼對西藏、寧夏也有散狀的威懾力。

印度自稱28個邦，邦的劃分是以語言為基礎，每個邦都有自己的方言和文字，印度聯邦與各邦、邦與邦之間交流困難，矛盾重重。

印度東北方有一個阿薩姆邦。這個邦與中國的傣族有密切的關係。西元1228年，中國雲南一帶的傣族來到此地，征服各部族，建立了阿霍姆王國。印度人多次想征服阿薩姆王國均未成功，直到1826年，英國殖民者進入阿薩姆地區，結束了對傣族長達600年的統治。印度獨立以後，英國人便把阿薩姆交給了印度，從此成為印度的一個邦。至今，該地區不僅有原居民，還有印度移民、孟加拉移民。

由於阿薩姆邦各民族一直追求民族獨立，內亂不斷。如果印度真的與中國發生軍事衝突，自己就會先人心潰散，各邦也會因此分崩離析。

(中時電子報)