沈殿霞女兒一年瘦36公斤 因胃痛失眠「復胖告白」

《誰來晚餐》邀請鄭欣宜(左三)、林昱君(左四)、謝莉君(左二)。（圖／公視提供）

《誰來晚餐》鄭欣宜(左一)、林昱君(右一)、謝莉君(右二)。（圖／公視提供）

香港歌手鄭欣宜（Joyce）受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪提倡瘦不等於美的團體「肉彈甜心」林昱君（Amy）跟謝莉君（馬力）。身為星二代的鄭欣宜，母親是香港藝人「肥肥」沈殿霞，她從小跟母親體型一樣就比較胖。曾經一年內瘦36公斤，但為了維持體態，一直受胃痛與失眠困擾。

2014年鄭欣宜在社群媒體上發布一則「復胖告白」反擊，證明做自己最重要，「聽眾們他們不是笨，他們知道可能她們看到瘦的我，但那不是真正的我」。她決定做回自己的，儘管贏得許多支持和鼓勵，但在嚴厲的香港演藝圈中，她的存在只能是一個特例。

她還特別在音樂MV中大跳一字馬、深蹲等高難度舞蹈動作，就是要打破大家對胖子的既定印象，更重要的是要證明給自己看，「胖子也可以有夢想、也可以努力、也可以做自己想做的事情」。

(中時)