林泓育生涯千安達標 中職第21人

林泓育今面對統一獅，成功完成生涯千安里程碑。(資料照 中央社記者張新偉攝)

Lamigo桃猿林泓育，今球隊與統一獅交手，此役賽前林泓育生涯累積998支安打，今先在第4局敲安，隨後在9局下，又擊出出帶有打點的安打，完成生涯千安紀錄。

林泓育此役第4局擊出安打後，也為球隊跑回分數，第9局面對陳韻文，又成功擊出穿越安打，不僅率隊串聯攻勢，也在職棒第8年成功完成生涯里程碑，成為中職第21人。

(中時電子報)