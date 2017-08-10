天氣熱呼呼！ 人民保母助失智婦返家

秀山派出所員警蔡博凱請失智婦人到派出所休息。（葉書宏翻攝）

秀山派出所員警蔡博凱請失智婦人到派出所休息。（葉書宏翻攝）

太平洋高壓勢力擴展到台灣附近，今（10日）又熱又曬的天氣，加上台北盆地因為都市的熱島效應加乘，大台北地區連續高溫酷熱，這幾天已造成3位熱傷害急診確診個案，新北市中和警分局加強對於民眾關心，預防中暑。

中和警分局秀山派出所員警蔡博凱執行巡邏勤務時，見一名92歲老婦人頂著烈日酷暑，神情相當無助在派出所外徘徊，詢問老婦姓名住居，均無法清楚表達。

由於天氣十分炎熱，警員擔心她身體不堪負荷，先請她進派出所休息，並奉上杯水補充水分並充分休息，避免中暑。

警方發現，婦人有失智的情況，不斷的叨叨絮絮過去的生活瑣事，最後透過系統查詢，終於掌握老婦身分及居住地，聯繫到家屬後，家屬向警方表示，陳婦年邁失智，幸得警方及時協助，使母親得以安全返家，視民如親的精神讓民眾揪感心。

(中時)